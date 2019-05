River Plate vs. Aldosivi: para seguir en la Copa de la Superliga

River Plate está teniendo un buen semestre, pero quiere más. El equipo millonario está clasificado a octavos de final en la Copa Libertadores. Dentro de dos semanas afrontará la Recopa Sudamericana ante Athletico Paranaense y está con vida en la Copa de la Superliga.

En ese campeonato empató en la ida contra Aldosivi de Mar del Plata. Ahora, en el estadio Monumental deberá finiquitar una serie que va igualada a un gol.

El juego llega un día después de que Boca se consagrara campeón de la Supercopa Argentina. Desde sus redes sociales, el club millonario felicitó a sus primos, aunque muchos lo consideraron una cargada.

El mensaje, escueto y puntual, fue trinado a las 12:09 de la mañana en la Argentina. La hora podría simbolizar la fecha en la que River le ganó a Boca la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, el 12 del 9.

Este es el saludo de River a Boca por la conquista de la #SupercopaArgentina. Las interpretaciones son libres; los hechos son sagrados. pic.twitter.com/LBbkkGWMd4 — VarskySports (@VarskySports) May 3, 2019

Aunque no hay una prueba fehaciente de que haya sido una cargada, en Boca esto no cayó bien. River y Boca no se ven las caras desde ese día, pero podrían cruzarse en la final de la Copa de la Superliga.

Ver Gratis River Plate vs Aldosivi Copa de la Superliga EN VIVO ONLINE

Día: 2 de mayo

Hora: 7:10pm // 21:10 horas

Canal: FOX Sports Premium (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)