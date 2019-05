¿Qué cosa diferente le puede ofrecer Germán Cano a la Selección Colombia?

Germán Cano es un goleador de película. Le pega con derecha, con izquierda, es insoportable para los defensores rivales y su promedio goleador es altísimo. Asegurar que es el mejor delantero del fútbol colombiano no es aventurado.

Por eso y por el cariño de la afición de Independiente Medellín, el argentino se siente como un colombiano más. Está en proceso de nacionalización y si se le da, siente que tiene el derecho de vestir la Tricolor.

El jugador que se formó en Lanús se convirtió en el máximo goleador del DIM. Avales que le dan la esperanza para ser convocado por Carlos Queiroz, una vez pueda legalmente.

Así lo confesó en una entrevista que le brindó a WIN Sports, en el noticiero de la cadena.

"Colombia me abrió las puertas en un difícil momento para mí y siempre voy a estar agradecido. Me siento como un colombiano más, esto lo digo con mucho respeto. Me encantaría tener el privilegio de jugar en la Selección Colombia, para mí sería un orgullo muy grande, porque me siento como un colombiano más", manifestó Cano.

¿Qué le puede ofrecer Germán Ezequiel Cano a la Selección Colombia?

De inmediato se abrió el debate sobre si Cano debe ser convocado o no en una posición en la que Colombia está bien cubierta. Radamel Falcao parece estar en una segunda juventud en las últimas semanas con el Mónaco. Asimismo, Duván Zapata brilla en la Serie A y ambos parecen puesto fijo para la Copa América.

A sus 31 años, Cano tiene un poco de ambos. Sabe aguantar la pelota como Duván Zapata y tiene una calidad inferior, pero similar a la del 'Tigre'. No obstante, el desconocimiento a los jugadores de la Selección le juega en contra.

Las falencias de la Tricolor en los últimos meses es encontrar el socio ideal para el '9'. Allí, Cano no es tan reluciente, porque no se destaca por los costados.