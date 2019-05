Germán Cano reveló su intención de vestir la camiseta amarilla de la Selección Colombia. A partir de allí es mucho lo que se ha hablado sobre ese deseo. Posiciones a favor y en contra se han escuchado de todos lados. Sin embargo, la que dio Eduardo Luis López sí que sorprende.

Analizando lo que sucede durante la transmisión del partido entre Bucaramanga y Unión Magdalena, el narrador afirmó que Cano es un jugador de selección… pero de selección Argentina. Afirmó que la Albiceleste no tiene cinco jugadores del nivel del delantero del DIM.

Eduardo Luis insinuó que Germán Cano es mejor que Ángel Correa y Paulo Dybala

Pero Eduardo Luis fue más allá. El relator insinuó con sus gestos que Cano es más que Ángel Correa, del Atlético Madrid, y Paulo Dybala de la Juventus. No lo dijo, pero con sus sonidos le hizo ver a Juan Felipe Cadavid que esos jugadores no están por encima de Cano.

Germán Ezequiel Cano tiene 31 años y afirmó en WIN Sports su intención de ser convocado a la Selección Colombia.

"Colombia me abrió las puertas en un difícil momento para mí y siempre voy a estar agradecido. Me siento como un colombiano más, esto lo digo con mucho respeto. Me encantaría tener el privilegio de jugar en la Selección Colombia, para mí sería un orgullo muy grande, porque me siento como un colombiano más", manifestó Cano.

Sin embargo, por ahora no puede cumplir ese sueño porque sus papeles de nacionalización no han salido todavía.