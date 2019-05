¡Polémica en el Camp Nou! El penal de la discordia que no le sancionaron al Barcelona en Champions

Intenso juego se vivió en el Camp Nou y no era para menos. Se jugó el primer round de la llave más esperada de la actual edición de la Champions League. Blaugranas y reds se vieron las caras en semifinales, buscando un resultado que los acerque más a la anhelada final del torneo de clubes más importante de Europa. (Video del polémico penal no pitado en Barcelona VS Liverpool Champions League semifinales)

La expectativa era alta y ambos cumplieron. De hecho, en el primer tiempo no se hicieron esperar las diferentes opciones de anotar ni los goles, y mucho menos las polémicas. Y es que, en un partido con tanto en juego, era apenas lógico que se presentaran estas situaciones.

Cuando transcurría el primer cuarto del compromiso, hubo una mano dentro del área del Liverpool que el árbitro no sancionó como penal. Eso sí, de manera inmediata, todos y cada uno de los jugadores del equipo culé protestó. El primero en hacerlo fue Lionel Messi, quien posteriormente continuó reclamando.

Sin embargo, a pesar de revisar la acción, decidieron no sancionar el penal. A esas alturas, el encuentro estaba 0-0.

Video del polémico penal no pitado en Barcelona VS Liverpool Champions League semifinales

¿HUBO MANO DE MATIP?#ChampionsxFOX | Lionel Messi y todo el Barcelona reclamaron penal del defensor del Liverpool. Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/plPPGXknJB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 1, 2019

EL RECLAMO DE MESSI #ChampionsxFOX – Leo le protestó a Björn Kuipers una mano que no cobró dentro del área. Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/EeLnS42INf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 1, 2019

