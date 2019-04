Warriors y Rockets vuelven a verse las caras en medio de polémicas arbitrales

Continúa una de las llaves más interesantes de los playoffs de la NBA. El primer duelo quedó en manos de los Golden State tras imponerse con un apretado marcador de 104 a 100. Sin embargo, el resultado y desarrollo de partido pasó a un segundo plano por supuestos fallos arbitrales. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Golden State Warriors VS Houston Rockets EN VIVO ONLINE playoffs de la NBA)

Los Houston Rockets no dudaron un segundo en protestar por lo acontecido en el anterior partido. Y es que, según el entrenador, Mike D’Antoni, y sus referentes, James Harden y Chris Paul, el arbitraje favoreció a sus rivales. Razón por la cual, no dudaron un segundo en tomar las medidas pertinentes.

Según reveló The Athletic, los Rockets consideran que los fallos de los jueces los privaron de estar en las finales de la NBA en 2018. De hecho, argumentaron que en aquel entonces enviaron un informe con 81 posibles errores contra ellos. No obstante, nunca sucedió nada y no hubo cambios ni decisiones en torno a esto.

De igual manera, de poco sirvió tal petición. Y es que para este segundo enfrentamiento designaron al árbitro, Scott Foster, quien ya tuvo problemas con los de Texas. Recordemos que en un choque ante los Lakers, perdieron 111-106 y expulsó a James Harden y Chris Paul por faltas personales.

