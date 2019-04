¡Confirmado qué tiene el mediocampista! Parte médico oficial de la lesión de James Rodríguez

Temporada bastante complicada para el colombiano. A pesar de su calidad, no logró ganarse un lugar en el once inicial de Niko Kovać. Su bajo rendimiento, lesiones y decisiones técnicas no le permitieron consolidarse y brillar. Asimismo, el pasado fin de semana sufrió una molestia física que solo le permitió jugar 15 minutos.

A partir de ahí iniciaron las especulaciones sobre la lesión. Razón por la cual, el club no dudó un segundo en emitir el comunicado oficial con el parte del cafetero. Allí, el Bayern Múnich confirmó que el cucuteño sufrió un "endurecimiento muscular".

James fue sustituido este domingo, en el Nuremberg contra Bayern Múnch (1-1), en el minuto 72, apenas 16 minutos después de ingresar al terreno de juego, por una molestia en el gemelo derecho.

El médico del club, Hans-Wilhelm Müller Wohlfahr, le realizó este lunes unos exámenes, que constataron que no había desgarre muscular, sino sólo un endurecimiento.

Según el club, James volverá a estar a disposición del entrenador Niko Kovac en pocos días.

Al Bayern le restan esta campaña tres partidos de la Bundesliga, ante el Hannover, el RB Leipzig y el Eintracht Fráncfort, y la final de la Copa de Alemania contra el RB Leipzig.

En la Bundesliga, el Bayern es líder con dos puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.

Parte médico oficial de la lesión de James Rodríguez

"James Rodríguez no podrá entrenar durante los próximos días debido a una induración muscular, pero podrá estar pronto disponible para el Bayern. Eso fue lo que dictaminaron las pruebas que realizó el médico del club, el Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ,en el día de hoy. James tuvo que ser sustituido en el empate a uno en Núremberg"

