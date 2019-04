¡Primera sorpresa! Carlos Queiroz piensa en la convocatoria de un goleador de la MLS

Inició la ‘era Queiroz’ y con ella las diferentes opiniones, especulaciones y demás. Y es que, en los amistosos frente a Japón y Corea del Sur quedaron más dudas que certezas. Eso sí, hasta ahora inicia el proceso y se espera que en la Copa América se observe el verdadero nivel de la Tricolor bajo las órdenes del director técnico portugués.

Los rumores en torno a los posibles llamados para el torneo de selecciones más antiguo del mundo son varios. Y es que, una larga lista de nombres han sonado para ser convocados. De hecho, el estratega ha dado ciertas pistas sobre los futbolistas que está analizando. Por eso, más de uno se perfila como posible tenido en cuenta para los próximos compromisos.

Uno de los que suena con bastante fuerza es el delantero, Mauro Manotas. El futbolista del Houston Dynamo está en la mira de la Selección Colombia. Así lo confirmó el propio atacante en medio de una entrevista con El Espectador. Incluso, allí reveló en qué momento iban a llamarlo. Sin embargo, por una situación que se salió de sus manos no se dio.

“He tenido contactos para ser llamado a la Selección. De hecho, parecía que iba a estar en noviembre si había amistosos, pero finalmente no se consiguieron rivales. Sé que me están mirando, que estoy en el radar y eso me motiva a seguir haciendo bien las cosas”

Cabe resaltar que en la anterior temporada firmó 25 goles en 37 partidos. De igual manera, en el 2019 ya acumula cuatro goles en ocho encuentros.

