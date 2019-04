Clippers vs. Warriors: ¡Sexto round de esta interesante serie de playoffs de NBA!

Los Warriors no quieren vivir la experiencia de un séptimo partido ante los Clippers, mucho menos después de las dos derrotas sorpresas que sufrieron en su campo. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Los Angeles Clippers VS Golden State Warriors playoffs NBA EN VIVO ONLINE)

De ahí que Steve Kerr, entrenador de los Warriors, se pronunciara en torno al caso. Así se refirió sobre los duros golpes que sufrieron. De hecho, se mostró autocrítico con la situación.

"Sabemos perfectamente que no hicimos bien las cosas al final de los partidos que perdimos en nuestro campo y por lo tanto eso tendrá que cambiar en el sexto. No entendimos que los Clippers son un equipo que lucha de principio a fin y no te da un descanso, sin importar lo que señale el marcador"

Kerr reconoció que su equipo falló en el juego interior a la hora de capturar los rebotes. Razón por la cual, espera que eso no vuelva a suceder en el sexto partido.

"El base Patrick Berverley busca siempre el enfrentamiento, pero dentro del reglamento. Nos hizo mucho daño con el teatro que le pone a cada acción, pero también con su juego al capturar 14 rebotes, su mejor marca como profesional. Debemos estar más centrados en defensa, energía e intensidad y nuestros problemas se resolverán"

Por su parte, el entrenador de los Clippers, Doc Rivers, dijo que la mentalidad de su equipo será la misma de toda la serie. Por eso, saldrán a luchar todos y cada uno de los balones y buscarán la manera de lograr la victoria.

Ver Gratis Los Angeles Clippers VS Golden State Warriors playoffs NBA EN VIVO ONLINE

Día: 24 de abril

Hora: 9:00 p.m.

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

