El fuerte agarrón de un jugador de la Tricolor contra un periodista causa revuelo en redes

Polémica situación se vivió en redes sociales. Después de una entrevista que el futbolista ofreció en Antena 2, todo explotó. Antonio Escar, periodista del Huesca, escribió sobre uno de los hombres de dicho club. Se trata de Juan Camilo Hernández, quien como era de esperarse no se guardó nada y respondió. Eso sí, también aclaró que no continuará en el conjunto oscense.

“Juan Camilo Hernández a confirmado en Antena 2 que no seguirá en Huesca. Ha confirmado que la decisión está tomada y que aspira a seguir en Primera División en otro equipo de nuestra liga”

El @cucho1099 ha confirmado en @Antena2RCN que no seguirá en la @SDHuesca . Ha confirmado que la decisión está tomada y que aspira a seguir en Primera División en otro equipo de nuestra liga. https://t.co/i2HS9Ue6Qx — Antonio Escar (@antonio_escar) April 25, 2019

“A este mozo no sé quién lo asesora, pero tiene suerte de haber patinado en los micrófonos de un club tan tranquilo y fácil de estar como el Huesca. Ojalá nos ayude los partidos que esté, porque sino…habrá sido un poco defraudante su primer contacto con la élite”

A este mozo no sé quién le asesora, pero tiene suerte de haber patinado en los micrófonos en un club tan tranquilo y fácil de estar como el Huesca. Ojalá nos ayude los partidos que esté, porque sino… Habrá sido un poco defraudante su primer contacto con la élite — Antonio Escar (@antonio_escar) April 25, 2019

“En ningún momento he dicho algo fuera de contexto cuando he tenido entrevistas…no sé a qué vienen tus palabras cuando siempre he dicho y demostrado juegue o no juegue que mi compromiso con la SD Huesca es y será hasta el último día”

En ningún momento he dicho algo fuera de contexto cuando he tenido entrevistas… no sé a qué vienen tus palabras cuando siempre he dicho y demostrado juegue o no juegue que mi compromiso con la SD Huesca es y será hasta el último día. https://t.co/VZyfJYPdE9 — Juan C Hernández (@cucho1099) April 25, 2019

“Mis únicas palabras fueron que no continuaría en la SD Huesca…lo que venga de ahí en adelante es invento. Un abrazo!!!”

Mis única palabras fueron que no continuaría en la SD Huesca… lo que venga de ahí en adelante es invento. Un abrazo!!! — Juan C Hernández (@cucho1099) April 25, 2019

“No Cucho. No ha sido un momento afortunado, solo eso. Como no lo fue el día que insinuaste que no te llegaban balones. El compromiso nadie te lo discute. Ni nadie discute que con tu irrupción nos elevaste a nuestro ascenso. Hoy no han sido afortunadas. Solo eso”

No Cucho. No ha sido un momento afortunado sólo eso. Cómo no lo fue el día que insinuante no te llegaban balones. El compromiso nadie te lo discute. Ni nadie discute que con tu irrupción nos elevaste a nuestro ascenso. Hoy no han sido afortunadas. Sólo eso. — Antonio Escar (@antonio_escar) April 25, 2019

“Como el día que dije (no hace mucho) que no estoy teniendo una buena temporada cara a portería. Respeto cualquier opinión que tengas, pero no comparto como te referís hacia mi persona”

Como el día que dije (no hace mucho) que no estoy teniendo una buena temporada cara a portería… respeto cualquier opinión que tengas pero no comparto cómo te refieres hacia mi persona. https://t.co/KP3I9hI4L5 — Juan C Hernández (@cucho1099) April 25, 2019

“Si te he faltado al respeto, te pido disculpas. Aquí llamar mozo a alguien es como decirle ‘joven’. No creo que te haya descalificado. Sabes de sobras como soy y yo también sé que tú siempre has sido muy respetuoso con el club y su gente. De hecho aquí la gente te aprecia”

Si te he faltado al respeto te pido disculpas. Aquí llamar mozo a alguien es como decirle joven. No creo que te haya descalificado. Sabes de sobras como soy y yo también sé que tú siempre has sido muy respetuoso con el club y su gente. De hecho aquí la gente te aprecia. — Antonio Escar (@antonio_escar) April 25, 2019

