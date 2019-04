La única fórmula táctica de frenar a Messi, según José Mourinho

Leo Messi vive una temporada inmaculada. El jugador del Barcelona es el pichichi de la Liga, lidera la Bota de Oro de Europa y está muy cerca de conseguir el triplete: Liga, Copa y Champions.

Por eso, a falta de un mes para que termine la temporada, la gran consigna de sus rivales es cómo detener a la 'Pulga'. El Barça tiene la liga prácticamente en el bolsillo, sin rival en el horizonte. En Copa del Rey tendrá la final con el Valencia, mientras que en Champions chocará con el Liverpool en semifinales.

La única fórmula táctica de frenar a Leo Messi, según José Mourinho

Ambos rivales deben 'parar oreja' a lo que dijo José Mourinho, uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos. El portugués fue consultado sobre cómo detener a Messi y entregó su particular manera.

"Su juego es fácil de entender, pero Messi es único, marca siempre la diferencia. Cuando Messi tiene la pelota y juega uno contra uno, estás muerto. No hay manera de solucionar ese problema. Y es por eso que nunca me gustó hacerle marcaje individual", manifestó Mourinho.

La fórmula de 'The Special One' propone una jaula en la que a Messi se le dificulte proponer el uno contra uno. Gran consejo para Virgil Van Dijk, defensor del Liverpool, quien manifestó no saber cómo parar al 10 catalán.