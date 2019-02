Libertad vs. Nacional: choque de realidades totalmente diferentes

Inicia una nueva prueba para los verdolagas. Después de dejar en el camino a Deportivo La Guaira con un apretado 1-0 global, están a un paso de ingresar a fase de grupos. Eso sí, la tarea no será nada fácil. Al frente tendrán a un histórico no solo de Paraguay, sino del continente. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Libertad VS Atlético Nacional Copa Libertadores EN VIVO ONLINE)

Libertad, a pesar de nunca haber alzado la Copa Libertadores, es uno de los clubes más coperos. Basta con hacer énfasis en sus estadísticas en dicho torneo. Allí, en los últimos 17 años, participó en 15 ediciones. Por eso, aprovechando su larga trayectoria y de la mano de Leonel Álvarez esperan hacer historia.

Justamente, el entrenador cafetero es uno de los motivos que hace de esta serie llamativa. Recordemos que el estratega quería dirigir al conjunto paisa, pero la resistencia por gran parte de la hinchada antioqueña puso punto final a la ilusión. Ahora, gracia a las vueltas que da el fútbol, serán rivales.

Otro de los aspectos que se roba las miradas gira en torno al precio de cada una de las plantillas. Según se reveló, Atlético Nacional es el tercer club más costoso de la fase 3 de Copa Libertadores con un total de 18.9 millones de euros, detrás de Atlético Mineiro (45.85 M€) y Talleres de Córdoba (33.08 M€).

Sin embargo, los guaraníes no se quedan atrás. Con 15.3 millones de euros ocupan el cuarto lugar del listado. Lo particular del caso es que entre sus filas cuentan con dos exverdolagas: Macnelly Torres y Alexander Mejía. Ambos arribaron esta temporada al cuadro gumarelo.

Asimismo, el colombiano más caro de estos dos equipos es el mediocampista proveniente del Club León, Alexander Mejía, tasado en 2 millones de euros. Sin embargo, Hernán Barcos, a pesar de no ser cafetero, no está lejos, ya que vale 1.8 M€.

El delantero argentino prendió las alarmas y no era para menos. En el pasado compromiso contra La Equidad, sufrió una contractura muscular leve, que lo alejaba de este encuentro. No obstante, el director técnico, Paulo Autuori, decidió convocarlo y espera contar con su artillero como referente de área.

Una de las grandes dudas que surgió en torno a la contratación del ‘pirata’, como se le conoce a Barcos, fue su edad. A sus 34 años, algunos consideraban que no tenía mucho que ofrecerle a Nacional, pero se equivocaron. Bastaron unos cuantos partidos para que el atacante demostrara su clase, calidad y técnica.

Para nadie es un secreto que la edad juega un papel crucial. Por eso, de seguro, el promedio de ambos clubes influirá bastante en el desarrollo de esta llave. Y es que, en el 2019, los verdolagas apostaron a la juventud. Así lo reflejan sus 26 años de promedio, producto de Nicolás Hernández (21), Brayan Rovira (22), Sebastián Gómez (22) y Juan Pablo Ramírez (21).

Caso contrario ocurre con los hombres de Leonel Álvarez. Su promedio es de 30 años. Y es que, ni siquiera Hernán Barcos, el más veterano de la plantilla antioqueña con 34 años, supera a los dos más viejos de Libertad: Paulo Da Silva (39) y Sergio Aquino (39).

Es así como, se presentará un choque de contrastes muy marcados. Por un lado, la experiencia contra la juventud. Por otro, el fútbol directo de Leonel frente al estilo de posesión de Autuori. Y por último, una diferencia de chequeras de aproximadamente 3 millones de euros.

Día: 21 de febrero

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Facebook Watch (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)