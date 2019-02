¿Gusta? Así será la nueva y novedosa camiseta del América de Cali

América está decidido a hacer un revolcón visual en 2019. Primero fue la polémica por el escudo, del cual desapareció el popular diablo.

Al parecer, esa fue la exigencia que le hizo la nueva marca indumentaria, Umbro, que viste a los escarlatas a partir de este año. Aunque no gustó, se dejó el nuevo y criticado escudo para el primer semestre.

Ahora, es turno de la camiseta. Umbro se arriesgó y la camiseta, que se lanzará este viernes, ya se filtró en redes sociales.

Al color rojo carmesí, característico del América, se le suma un dorado muy innovador. El tono oro estará en mangas y cuello, con una tipografía precolombina en medio.

De hecho, el club confirmó en redes que la era dorada del América vuelve a partir de ahora.

Aunque el color dorado caló entre los fanáticos, la afición exige que aparezca el diablo.

Si no tiene el diablo…. No me interesa!!!!

— Juan gabriel (@jugaruzu) February 20, 2019