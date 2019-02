"Necesito recuperarme de Colombia": Chris Froome se bajó de su próxima carrera

El Tour Colombia 2.1 de la semana pasada fue una carrera difícil para Chris Froome. 33 minutos perdidos, acusaciones de trampa, y un puesto 97 fueron tremendas para el cuádruple campeón del Tour de Francia. A tal punto, que el corredor británico se dio de baja de su siguiente carrera, el UAE Tour en los Emiratos Árabes Unidos.

Justamente, Froome justificó su baja del UAE Tour con su experiencia en Colombia. "Estoy decepcionado de perderme el UAE Tour. Estaba esperando la contrarreloj por equipos y los dos finales en ascenso. Desafortunadamente, subestimé el efecto que el entrenamiento y la competencia en altura tendría tan pronto en la temporada", escribió en Twitter.

Gutted to be missing the @uae_tour 🇦🇪 I was really looking forward to the TTT & 2 uphill finishes 😩

Unfortunately I underestimated the effect training and racing at altitude would have on me this early in the season.

Best of luck to the team! 👊 https://t.co/i1q82Rttxf

— Chris Froome (@chrisfroome) February 20, 2019