Fernando Gaviria: "Fue lo correcto abandonar el Tour Colombia"

Fernando Gaviria, ¿cuáles son sus sensaciones después de este Tour Colombia 2.1 que tuvo que abandonar, y en el que no pudo celebrar en su casa y con su gente?

No estoy feliz, eso es claro. Tuve la oportunidad de competir en una carrera de alto nivel en mis caminos de casa, que recorrí en tantas ocasiones. Pero las cosas no fueron como lo esperaba. Tuve un problema de salud que me impidió estar en el nivel al que estoy acostumbrado, y eso fue frustrante. Así que sentí que era mejor abandonar la carrera y enfocar mi atención en mi recuperación. Fue una decisión difícil de tomar, pero siento que fue la correcta.

¿Vio un cambio de nivel en la carrera con la presencia de más equipos World Tour como el UAE Emirates y el Astana, y de corredores como Christopher Froome?

La carrera también tuvo mucha calidad el año pasado, en el Valle y el Eje Cafetero. Pero por supuesto, mientras más fuertes sean los equipos y los corredores, es lo mejor para los fanáticos. Siento que este es un proceso de ascenso de categoría que tiene el Tour Colombia en un futuro muy cercano. Pienso que esto va a convertir la carrera en una cita muy importante para muchos corredores.

¿Cambia el abandono del Tour Colombia sus proyectos para la temporada de primavera?

Para nada. Voy a regresar a competencia en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos (del 24 de febrero al 1 de marzo), como ya lo tenía agendado. Voy a continuar con el programa de carreras que ya tenía presupuestado con el equipo para las clásicas de primavera.

¿Cuál es el objetivo de Fernando Gaviria con el equipo UAE Emirates en la temporada 2019?

En el momento, quisiera obtener un excelente resultado con el equipo en el Tour de los Emiratos, que es nuestra carrera local. Después pondré mi atención en las clásicas de primavera como el Tour de Flandes y la Milán-San Remo. Por supuesto, también es un objetivo ganar etapas en el Tour de Francia. El maillot verde sería un sueño, pero va a ser una batalla difícil. Peter Sagan es un oponente de primer nivel.

¿Cómo ha sido el trabajo con Juan Sebastián Molano en el equipo? ¿Ve posible crear un “tren colombiano” de embaladores como el que tenía con Maximiliano Richeze en su anterior equipo?

Sebastián es un corredor muy fuerte, y lo demostró ganando una excelente etapa aquí, en el Tour Colombia (la etapa 3, con meta en Llanogrande). Fue el único embalador que sobrevivió a una etapa muy exigente. Este año no he tenido la oportunidad de embalar explotando su apoyo como un lanzador, pero estoy realmente emocionado de hacerlo. Conozco sus habilidades.

La generación de sprinters colombianos como Molano, Álvaro Hodeg y Fernando Gaviria, ¿pone más cerca al ciclismo colombiano de conseguir un campeón del mundo?

Tener corredores rápidos de máximo nivel en Colombia claramente nos ayuda a tener más oportunidades de acercarnos a los Campeonatos del Mundo. Hasta ahora, los colombianos sólo habíamos tenido chances de ser campeones del mundo en circuitos demandantes como el año pasado. Pero ahora estamos listos para todos los tipos de carreras.