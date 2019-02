Allegri: "El Atlético hace que todos sus rivales jueguen mal"

Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, advirtió de la complejidad de jugar frente al Atlético de Madrid, un equipo que "desde hace ocho años hace que todos sus rivales jueguen mal", al tiempo que dijo que su conjunto tendrá que "hacer un gran partido" en el choque de vuelta.

"En el primer tiempo jugamos bien. El partido era difícil. Ellos conceden muy poco. En el segundo no hemos estado bien. Hay que dejar de lado esta derrota, entrenarnos, jugar los partidos de la Liga y prepararnos para el partido de vuelta. Para remontar, hay que hacer un gran partido y tener una gran noche", repasó en rueda de prensa.

"Decir que no teníamos ganas no es verdad. Ha sido el mismo partido que jugamos hace cuatro o cinco años contra el Atlético. No hemos logrado marcar en el primer tiempo", lamentó Allegri, que rechazó que su equipo haya salido al campo con un exceso de confianza por sentirse superior e insistió en el mérito rojiblanco.

"Hay que ver contra quien se juega. El Atlético de Madrid es un equipo que desde hace ocho años hace que todos sus rivales jueguen mal. Contra él hay que ser paciente, tener precisión en los pases y tener contundencia, porque el Atlético es un equipo diferente al resto. Cuando se juega contra él no hay grandes ocasiones", dijo.

"Ellos hacen que juegues mal y que el partido sea más lento. Es muy sencillo. No te dejan ningún espacio. Son muy fuertes. En Turín habrá que jugar un partido con mucha más precisión técnica y más rápido. No se trata de intensidad. Se trata de precisión", añadió.

Allegri admitió que el segundo tiempo de su equipo fue "malo": "Nos hemos dormido. Hemos estado detrás de ellos. Eso no ha pasado en el primer tiempo. Si uno viene aquí y esperar un partido bonito y divertirse no es así. Cuando juegas contra ellos te preguntas '¿hemos jugado o no?' Nos hemos equivocado en la segunda parte".

Y no personalizó la derrota en ningún futbolista: "No es que haya faltado Mandzukic, es que han faltado todos en el segundo tiempo en comparación con el primero (…) Creo que Cristiano ha hecho un buen partido. No creo que haya decepcionado. Nos hemos equivocado como equipo. Esto es una lección para la vuelta", aseguró el técnico.

"Yo tengo mucha confianza para el partido de vuelta. Hay que prepararlo de la mejor forma. Este partido hay que dejarlo atrás. Cuando yo digo que hay ocho equipos que pueden estar en semifinales de la Liga de Campeones no es para defenderme. El Atlético es uno de los más difíciles, de los que más problemas crea", agregó.

