Agarrón entre periodistas deportivos por gol 5.000 del Deportivo Cali

Noche mágica en Palmaseca. El gol de Daniel Rosero en el triunfo ante el Unión Magdalena decretó el tanto 5.000 del club en primera división. Por eso, la celebración no se hizo esperar.

Incluso en redes sociales, la institución sacó pecho y festejó. Sus hinchas estuvieron felices, no solo por el triunfo 2-1 ante el Ciclón Bananero, sino también por la gesta histórica.

Sin embargo, un día después la polémica se desató. Algunas fuentes estadísticas manifiestan que no fue el gol 5.000 del Deportivo Cali, sino el 5.010.

Polémica entre periodistas deportivos por gol 5.000 del Deportivo Cali

La pólvora la encendió Luis Arturo Henao en Twitter. 'El Coleccioniste', como se hace llamar, afirmó que al Cali le están restando diez goles anotados en 1981.

Henao manifiesta que esos tantos se consiguieron en una rama de la liga, que por error se llamó la 'Copa Colombia'. El estadista explica que se trató de un repechaje entre equipos eliminados.

@AsoDeporCali

Anoche 5.010 Goles por liga (no 5.000). No le restemos los 10 goles de la mal llamada “copa Colombia” de 1981 que fue un repechaje de equipos eliminados de esa misma liga. Lo de “copa col” solo fue un nombre como en otra ocasión fue copa mustang o copa de la paz. — Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) February 20, 2019

La información de Henao fue replicada en otros programas, como en 'Planeta fútbol', de Antena 2. Carlos Antonio Vélez le dio entidad al dato, por lo que la duda quedó instalada.

Horas más tarde, desde la cadena adversaria Caracol Radio, tuvieron otra versión. Primero, le dieron la derecha a Henao, pero luego se basaron en otro estadista de peso: Guillermo Ruiz Bonilla.

Para el veterano periodista esos diez goles no se pueden incluir. "Esos goles de la Copa Colombia no se pueden incluir. Era una copa como la que se juega hoy y no hace parte de la liga".

Ante la polémica, la Dimayor no se pronuncia para aclarar si los diez goles en disputa valen o no.