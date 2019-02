Con emotivo video, el UAE Team agradeció al país tras el Tour Colombia 2.1

Finalizó la carrera más esperada por los amantes del ciclismo en el país. Las calles de Antioquia se engalanaron con importantes deportistas. Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal, Chris Froome, entre otros, dijeron presente. Sin embargo, solo uno se alzó con el título. Miguel Ángel López dio el golpe y gritó ‘campeón’.

Lo cierto es que, las reacciones no se hicieron esperar. Diferentes publicaciones agradeciendo la acogida de Colombia se evidenciaron. Basta con recordar el mensaje del británico, Chris Froome, en sus redes sociales. Razón por la cual, ahora fue el turno para el UAE Team, quien en un emotivo video explicaron qué significa el país cafetero.

Allí, grandes ciclistas enviaron sus palabras. Fernando Gaviria, Sergio Luis Henao, Juan Sebastián Molano y otros expusieron sus puntos de vista. Todo ello estuvo acompañado de los mejores momentos que vivieron a lo largo de la carrera.

“Colombia es alegría”

“Colombia es ciclismo”

“Colombia es increíble”

“Colombia es mi hogar”

“Colombia es vida”

“Parce, Colombia es pasión”

📺 Do you know what it means to race in Colombia 🇨🇴? Find out watching the video!

Gracias @TourColombiaUCI 👏. #UAETeamEmirates #TourColombia2019

📹: @PhotoFizza pic.twitter.com/9cUpJZ1wnL

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) February 18, 2019