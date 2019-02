¿Sentenciado? Técnico del Bayern lanzó fuerte advertencia a James Rodríguez

Irregular temporada para el mediocampista. Después de ser pieza clave bajo las órdenes de Jupp Heynckes, el arribo de Niko Kovać cambió el panorama. En lo que va del año futbolístico, el colombiano no es titular. Además, la lluvia de rumores se apoderó de la vida del jugador. Incluso se llegó a hablar de supuestas diferencias con su actual entrenador.

Lo cierto es que, poco a poco, suma varios minutos en cancha. Basta con enfatizar en sus últimos compromisos, donde no solo fue titular, sino que además tuvo buenas actuaciones. Eso sí, no bajar los brazos será crucial. Y es que, se avecina una dura jornada de Champions League, donde medirán fuerzas contra el Liverpool en Anfield. Allí, espera ser parte del once inicial.

Es así como, después de unos cuantos elogios por parte de la prensa y del director técnico del equipo teutón, surgieron unas palabras contundentes. Previo a este importante choque ante los redes, Niko Kovać fue claro y contundente con el cucuteño. Así lo expresó en medio de una rueda de prensa.

“James está bien últimamente, pero estoy convencido de que puede hacer más. Se esfuerza en defensa, pero aún puede ayudar más y ser más directo con la pelota. Necesito eso de él. Conocemos sus cualidades con el balón”

