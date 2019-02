La polémica visita de Nairo Quintana a Álvaro Uribe que le partió el corazón a muchos

Si somos sinceros, algo que mueve el orgullo nacional en nuestro país, que a veces es tan indolente, es el deporte. Sus deportistas, los triunfos, las medallas y las copas internacionales llenan de emoción a los colombianos.

Por otro lado, la política genera sentimientos de desazón en los colombianos. Somos parte de un país completamente polarizado por la política, así que cuando nuestros ídolos se juntan con políticos, una explosión de sentimientos sucede.

Este fue el caso de la más reciente fotografía publicada por el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, en donde el ciclista nairo Quintana le regala una de sus camisetas, y lo visita en compañía de toda su familia.

"Gracias Campeón Nairo y querida familia por esta generosa visita a nuestra familia", señaló el expresidente de la República.

Pues las críticas no se hicieron esperar en contra del ciclista boyacense, miembro del Movistar Team, que recién participó en el Tour Colombia 2,1, en donde obtuvo la victoria de la última etapa.

Muchos señalaron con desagrado al ganador del Giro de Italia y de frente le dijeron que "rompió" su corazón.

@NairoQuinCo no, tú no por favor, Querido Nairo, esos no son tus ideales 😰 no se te olviden tus raices campesinas y quienes le han hecho más daño al campo.

— Rayan Aguilar (@rayan_das) February 18, 2019