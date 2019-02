Televisión iraní no transmitió Augsburgo vs. Bayern porque el árbitro era una mujer

Continúan las diferentes ligas alrededor del mundo. Una de ellas fue la Bundesliga. Allí, uno de las partidos más llamativos era el choque entre Augsburgo y Bayern Múnich. Razón por la cual, absolutamente nadie se lo quería perder. Y es que los dirigidos por Niko Kovać están cada vez más cerca del líder, Borussia Dortmund.

La diferencia en algún momento era bastante extensa. Sin embargo, tras 22 jornadas, solo existen dos puntos de diferencia. Y es que, la buena racha de resultados del Bayern y los diferentes tropiezos del Borussia acortaron distancias entre uno y otro.

Lo cierto es que, en esta ocasión, los hombres de Kovać se impusieron 2-3 sobre Augsburgo. Los goles fueron obra de David Alaba y doblete de Kingsley Coman para la visita, mientras que los goles de los locales los convirtieron Leon Goretzka en contra y Ji Dong-won.

Es así como, ninguno de los clubes decepcionó. En el WWK Arena hubo goles y toda clase de emociones. No obstante, no todos pudieron disfrutar de dicho compromiso. En territorio iraní, los amantes del fútbol y seguidores del Bayern no vieron el partido por televisión por una particular razón. Así lo reseñó, MARCA.

“La retransmisión del encuentro se habría cancelado debido a que la árbitra aparece constantemente durante el partido y no era posible cortar las escenas […] El canal de televisión estatal iraní IRIB canceló la transmisión porque era arbitrado por una mujer, la alemana Bibiana Steinhaus”

De igual manera, enfatizaron en que en Irán no muestran imágenes de mujeres ligeramente vestidas. Esto se debe a las reglas islámicas que rigen en dicho país. Eso sí, no es la primera vez que se cancela un evento de tal índole. Anteriormente, sucedió lo mismo con sorteos o ceremonias de fútbol importantes.

