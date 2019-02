Ante Huila, Millonarios espera continuar por la senda victoriosa

Comienzo de año de ensueño para los capitalinos. Así lo demuestran sus resultados tanto en la Liga como en la Copa Águila. En cinco partidos disputados, ganaron cuatro (Envigado, Bucaramanga, Jaguares y Fortaleza) y tan solo perdieron uno (Once Caldas). Es así como, la hinchada se ilusiona con un título en esta temporada. (El link para Ver Gratis Millonarios VS Atlético Huila EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

La llegada de Jorge Luis Pinto le hizo bien al club. Y es que, el orden táctico en todas y cada una de sus líneas es de admirar. La seguridad en defensa, el equilibrio del mediocampo y la efectividad ofensiva llaman la atención de todos. Además, los refuerzos han estado a la altura. Luis Payares, Felipe Jaramillo y Juan David Pérez brillan en la cancha.

Es así como, frente a los opitas esperan no tener problemas, ganar y continuar en la parte alta de la tabla de posiciones del rentado loca. No obstante, la tarea no será nada fácil. Los dirigidos por Dayron Pérez se las traen y así lo dejaron ver en la pasada jornada contra Atlético Nacional.

Ver Gratis Millonarios VS Atlético Huila EN VIVO ONLINE

Día: 16 de febrero

Hora: 3:15 pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)