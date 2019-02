Barcelona, pensando en Champions, recibe al Valladolid por La Liga

A pesar del arrollador inicio de temporada para los culés, los últimos resultados no fueron los mejores. Y es que, desde el 30 de enero no saben lo que es ganar. En aquel entonces se impusieron 6-1 sobre Sevilla en Copa del Rey. A partir de ahí sumaron tres empates. En primera instancia, finalizaron 2-2 ante Valencia. Posteriormente, igualaron 1-1 frente a Real Madrid. Por último, firmaron tablas 0-0 contra Athletic de Bilbao. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Barcelona VS Real Valladolid EN VIVO ONLINE)

Sin embargo, las noticias le sonrieron a Ernesto Valverde a lo largo de la semana. De acuerdo con información de Marca, Lionel Messi ya se recuperó de sus molestias físicas, se entrenó con normalidad y, de seguro, estará presente para este compromiso válido por la jornada 24 de La Liga. Asimismo, Ousmane Dembélé dejó atrás su esguince de tobillo y tras su buen rendimiento en la anterior fecha, regresará a la titular.

Eso sí, cabe resaltar que hay una gran duda que ronda la cabeza del entrenador blaugrana. La confirmada baja de Arthur, invitaría al director técnico a depositar nuevamente su confianza en Philippe Coutinho. No obstante, para nadie es un secreto que el mediocampista exLiverpool no es del gusto del estratega. Y es que, cuando probó suerte con él en cancha, no se adaptó al funcionamiento.

Ver Gratis Barcelona VS Real Valladolid EN VIVO ONLINE

Día: 16 de febrero

Hora: 2:45 pm

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)