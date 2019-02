Corinthians vs. Racing: ¡Una final en primera ronda de Copa Sudamericana!

El Arena Corinthians se viste de gala y no es para menos. No solo debuta su club, sino que además lo hará frente a un importante conjunto. La Academia llega a territorio brasileño con el objetivo de dar el batacazo y demostrar que es un firme candidato a pelear por el título. (El link para Ver Gratis Corinthians VS Racing EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Las noticias en el cuadro argentino no son las mejores. El pasado fin de semana se presentó una particular y polémica situación con Ricardo Centurión. En medio del duelo contra River Plate, el futbolista se enfrentó contra su entrenador, Eduardo Coudet. Razón por la cual, fue separado del plantel.

De igual manera, la derrota frente al millonario los puso en igualdad de condiciones con Defensa y Justicia. A pesar de la ventaja con la que contaba Racing, su principal perseguidor descontó los puntos y ahora ambos suman 42 unidades, compartiendo la cima de la tabla de la Superliga Argentina.

Es así como, la Academia llegará con cierta presión. Sus próximos compromisos en el rentado local, previo a la vuelta, son ante Godoy Cruz e Independiente. Razón por la cual, conseguir un importante resultado en la ida será crucial. Y es que, el rival con el que medirá fuerzas no es para nada fácil.

Por otro lado, el timão no vive un buen momento en el Brasileirão. Allí, ocupan el puesto 13 a 36 puntos del líder, Palmeiras. Por eso, centrarán toda su atención en la participación internacional. Y es que, hacerse con algún título en la temporada es prácticamente una obligación para el club.

Ver Gratis Corinthians VS Racing EN VIVO ONLINE

Día: 14 de febrero

Hora: 6:30 p.m.

Canal: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)