Federación de Ciclismo exige respuestas de ESPN por transmisión del Tour Colombia 2.1

Dos etapas de gran ciclismo se han vivido en Medellín y el oriente antioqueño en el recorrido del Tour Colombia 2.1. Pero la gran mayoría de fanáticos no las han podido ver, debido a la deficiente transmisión del Tour Colombia. Las fallas de origen, las imágenes fijas en línea de meta y hasta la presentación de falsos directos serían el motivo. La Federación Colombiana de Ciclismo y la organización de la carrera exigieron respuestas.

Las críticas emitidas por redes sociales llegaron a oídos de la organización de la carrera. La inversión para traer a Antioquia a seis equipos World Tour, entre otros el poderoso Sky de Chris Froome, no se estaría viendo retribuido por las fallas de televisión. Los fanáticos no pudieron ver, por ejemplo, el paso por Carmen de Viboral en la etapa 2, ni las multitudes en la contrarreloj por equipos.

Mediante un comunicado publicado en la noche de este miércoles, la dirección de carrera se desligó de estos fallos. Anunció también reuniones con los directivos de ESPN, que compró los derechos de transmisión. Todo, con el fin de asegurar que desde la etapa 3 haya una adecuada transmisión del Tour Colombia 2.1.

Las duras palabras del comunicado hacen parte de una serie de largas críticas a la señal emitida por ESPN. La transmisión de la carrera se ha convertido en punto crítico para los aficionados al ciclismo. Los más afectados han sido los presentadores Mario Sábato, Óscar Restrepo Pérez y Víctor Hugo Peña.

#TourColombia2019 #TOURCOLOMBIAxESPN TV production at the moment is awful. Limited live images, a lot of interview / dead times with camera on the finish and a number of ads worse than Eurosport. They have to learn from Vuelta a San Juan

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) February 13, 2019