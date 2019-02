Marc Soler: "Todo el mundo me está tratando como en casa"

Mar Soler es uno de los jóvenes más interesantes del ciclismo español. ¿Cuáles son las apreciaciones que le ha dado este Tour Colombia y su paso por el país?

La verdad, estoy muy contento de estar por Colombia. Este es un país en el que nunca había estado, esta es la primera vez, y estoy disfrutando mucho. Todo el mundo me está tratando como en casa, hay una gran afición y la gente es muy educada.

¿Qué conocía del ciclismo colombiano antes de venir al país?

Bueno, más que nada lo que mis compañeros me habían dicho. Nairo (Quintana), Winner (Anacona) y Carlos (Betancur) nos cuentan cosas, y lo que se ve por las redes sociales, pero poco más. He venido un poco con el ánimo de descubrir, y la verdad me ha encantado.

¿Ha tenido dificultades con su adaptación a Colombia?

Más que nada, la altitud. Ustedes, los colombianos, viven a una gran altitud, y para nosotros que venimos de afuera, nos cuesta. Yo creo que esta altitud puede ser un buen trabajo de cara a las próximas carreras de la temporada. En la contrarreloj por equipos no me sentí muy bien, era mi primera carrera del año, pero venía muy fuerte. En el Tour Colombia el objetivo del equipo es que gane cualquiera de los tres, Nairo, Richard (Carapaz) o Winner, que tienen una muy buena forma. Si en algún momento hay que tirar por ellos lo haré, pero para mí esta es una gran preparación.

Eusebio Unzúe nos decía que se esperaba ver más equipos en Colombia por el entrenamiento en altura. ¿Cómo cree que puede cambiar su preparación con este paso por la altura colombiana?

Al final, puede aportar a tener un mejor rendimiento, depende en qué tipo de etapas pero podemos ver unas mejores condiciones. He hablado con Eusebio, me dio la posibilidad y aproveché para venir, descubrir los paisajes y las carreteras, y buscar esa mejora.

Para quienes no lo conocen, ¿qué clase de corredor es Marc Soler?

Soy un corredor joven y muy completo, hago muy buenas contrarrelojes. No soy tan buen escalador, pierdo un poco en la montaña, pero lo compenso a la contrarreloj, lo que me hace un corredor para vueltas largas.

Hablemos de la temporada que inicia. ¿Cuál es el gran objetivo de la temporada 2019 de Marc Soler?

El gran objetivo es no estancarme, llegar en mejores condiciones y seguir mejorando. No descarto nada, pero ver qué se puede lograr. Se vienen dos clásicas de primavera y luego la Vuelta a Cataluña, y París Niza que se están dando muy bien estos años, por eso la preparación aquí. Luego mirar cómo enfocar la preparación para el Tour, donde estaré apoyando a Nairo y Mikel Landa.

En un equipo con tantas figuras como Landa, el campeón del mundo Alejandro Valverde, Richard Carapaz y Nairo Quintana, ¿cómo busca destacarse?

Más que nada, aprovechando las oportunidades que me han dado, y estar a la disposición del equipo cuando no se puede dar este paso.

¿Cómo se siente corriendo junto a un ciclista como Alejandro Valverde?

Alejandro es uno de los mejores ciclistas de la historia, y haber competido junto a él, en el mismo equipo, hace mucha ilusión. Eso se quedará ahí siempre.

¿Cuál es la relación dentro del equipo con Nairo, considerando que él siempre viene a prepararse en Colombia mientras el resto del equipo lo hace en Europa?

Nairo es muy buen compañero, de eso no hay ninguna duda. Tal vez en los entrenamientos no estemos tanto tiempo juntos, pero luego, en carrera, es otro compañero más. Se puede hacer bromas, se puede hablar de cualquier cosa.

Los medios españoles lo han comparado con Miguel Induráin. ¿Cómo toma Marc Soler esta comparación?

Me hace gracia, la verdad, no he hecho mucho caso. Yo tengo que seguir trabajando, porque es lo que me ha llevado a estas comparaciones, pero al final creo que no hay mucha comparación. Tengo que seguir trabajando, pero no puedo estancarme y debo seguir trabajando.