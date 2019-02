¡Inesperado! Fernando Gaviria se retira del Tour Colombia 2.1

Uno de los ciclistas más reconocidos del país dijo adiós a la carrera más esperada en territorio cafetero. A pesar de arribar como uno de los favoritos para la segunda etapa, el resultado no fue el esperado. Y es que unos fuertes calambres no le permitieron realizar el embalaje y hacerse con el triunfo. Razón por la cual, Álvaro Hodeg se adjudicó la victoria.

Lo cierto es que, en las últimas horas informaron de manera oficial que el ciclista presenta afecciones respiratorias. Recordemos que, según informó La FM, el colombiano había pasado unas malas noches con vómitos y dolores musculares que fueron tratados con antibióticos, pero no dio resultado.

🇨🇴 ❗Breaking news: @FndoGaviria will not be at the start of stage 3 @TourColombiaUCI due to a viral respiratory infection.

📋Official Press Release coming soon.#UAETeamEmirates #TourColombia2019 pic.twitter.com/yV79tdby5Q

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) February 14, 2019