Etapa 3 del Tour Colombia 2.1: El Alto del Nano pone la primera dificultad en carrera

La etapa 3 del Tour Colombia 2.1 tendrá un plato más fuerte, con el ascenso al alto del Nano. Una subida bastante interesante, con 5.5% de dificultad y 3.5 kilómetros, que los ciclistas deberán atravesar en cuatro oportunidades para llegar a la meta en el Complex Llanogrande. Vea la etapa 3 del Tour Colombia 2.1 en vivo al final de este artículo.

Muchos de los corredores del pelotón nacional lo reconocen. No solo por entrenamientos, sino porque este mismo ascenso fue afrontado en varias oportunidades. Este circuito, en sentido inverso, se recorrió durante el Campeonato Nacional de Ciclismo 2015. Hace cuatro años, Robinson Chalapud ganó y Rigoberto Urán fue cuarto.

El hecho de que la etapa tenga esta dificultad, la cual deberá ser pasada cuatro veces por el pelotón, hace de este jueves un día interesante. Pero el resto de la jornada tendrá mucho menos espacio para las emboscadas. Las vías amplias y casi planas entre Rionegro, Don Diego y La Ceja favorecen la posibilidad de que todo se defina en embalaje, en el Complex Llanogrande después de 150 kilómetros..

¿Será tan sencillo? No necesariamente, aunque depende de cómo se plantee la carrera. Así lo ve el líder Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step). “La etapa es muy dura, más de lo que se prevé. Me parece que la subida al Nano, si la hacen muy dura, no va a dejar que lleguen muchos corredores al sprint”, dijo el monteriano en meta. De ser así, se prevé una gran jornada ciclística en los hermosos paisajes del oriente antioqueño.

Etapa 3 del Tour Colombia 2.1 en vivo

Llanogrande – Llanogrande, 167.6 km

Ascensos: Alto del Nano (3), 3 km al 5.5%.

Altimetría del circuito. / Tour Colombia 2.1

Transmisión: Televisión por ESPN 2, ESPN 3 e ESPN Play. Radio por Antena 2 y RCN Mundo.