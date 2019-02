¡Bendecido! Tottenham, con Davinson en cancha, goleó al Dortmund en la Catedral

Un partido en Wembley siempre será especial. El estadio por excelencia del fútbol inglés fue la casa del duelo de octavos entre Tottenham y Borussia Dortmund.

Los dos son clubes emergentes que aunque supieron ser grandes, hoy tocan la puerta de la elite europea, sin respuesta todavía. Por eso, el choque entre ambos dejaría a uno de los dos con la ilusión intacta y al otro le dirían "sigan participando".

Tottenham llegó diezmado, con la baja de Harry Kane. Sin embargo, esa ausencia la compensó con valor e ímpetu, aunque en el primer tiempo no se vio demasiado. La figura excluyente de la primera mitad fue Hugo Lloris. El portero campeón del mundo salvó en innumerables ocasiones a los Spurs y cerró el grifo.

Tener a un portero que te salve la vida es garantía vital. El Tottenham no desperdició esa vida extra que le entregó su capitán y en el segundo tiempo pasó por encima al Dortmund.

Primero fue el coreano Heung-Min Son. El gol del asiático dio tranquilidad a un equipo londinense que empezó a jugar mejor.

"Nice one sonny nice one son nice one sonny let's have another one" Son-Heung-min and @JanVertonghen #superJan #coys pic.twitter.com/E7pD8yDJ2e

— s b (@bubbles7824) February 13, 2019