¡Una clase de jerarquía! Ajax jugó bien, pero ganó el Real Madrid (1-2)

Un choque de equipos de alcurnia en la Arena de Ámsterdam. Ajax no es el equipo de décadas atrás, pero nunca perderá la investidura de la nobleza europea. Cuatro Ligas de Campeones en sus vitrinas lo hacen merecedor de esa distinción hoy, mañana y siempre.

Pero si el Ajax tiene estirpe, el Real Madrid es el dueño del castillo. El equipo merengue, de oscuro en Holanda, fue con sus trece 'Orejonas' a la casa del Ajax a ponerle los puntos sobre las ies.

Sin embargo, a medida que fueron pasando los minutos, Ajax demostró por qué era local. En los primeros diez minutos, el equipo tulipán pudo haber marcado por duplicado. No lo hizo, producto de la ineficacia, que se estiró por todo el primer tiempo.

Cerca del final del primer tiempo, un gol de Nicolás Tagliafico hizo que el juez se apoyara en el VAR. Con polémica, la tecnología le anuló un gol a los locales, quienes reprocharon la sentencia.

Al Ajax se le fue el tren. En la segunda parte, la paridad física hizo un nuevo partido, más favorable al Real Madrid. Con frescura, Vinicius Jr. aprovechó un pase de Reguilón y asistió a Karim Benzema para que el galo pusiera el 1-0.

Injusticia en Holanda. Ajax no aprovechó su cuarto de hora, pero no mereció perder. Por eso, el gol que consiguió Karim Ziyech dio algo más de igualdad al trámite.

@AFCAjax scores

The goal was coming and coming ….

Ziyech who had been promising from the start has scored.@GaryLineker has the justice been served???

#AJARMA #realmadrid #courtois pic.twitter.com/A7dLcdIMaU

— gautam mishra (@gautkumar) February 13, 2019