Álvaro Hodeg vuela en La Ceja y se sube a la punta del Tour Colombia 2.1

Los fanáticos de La Ceja vitorearon a Álvaro Hodeg en vez de Fernando Gaviria. La camiseta azul del Deceunink – Quick Step brilló de primera en la etapa 2 del Tour Colombia 2.1, en el municipio antioqueño. A pesar de los esfuerzos de seis valientes, la jornada se definió en los últimos metros. Y el sincelejano no solo se impuso, sino que arrebató a Rigoberto Urán (Education First) la camiseta de líder.

Los primeros kilómetros de la etapa abrieron el espacio para una fuga de veteranos. Óscar Sevilla (Team Medellín) fue el nombre más destacado de esta fuga por el oriente antioqueño. El español de 42 años se puso el trabajo de liderar a los 6 fugados, que aprovecharon el terreno para ganar casi 4 minutos de ventaja. El pelotón dejó hacer el trabajo a los corredores fugados.

Aún así, la ventaja no fue suficiente para superar el manejo táctico de los corredores internacionales. Los equipos del World Tour solo empezaron a trabajar en la última de las 5 vueltas al circuito, guardando energías para una persecución despiadada. A pesar de los esfuerzos de Sevilla y Simon Pellaud (IAM), a poco menos de 8 kilómetros fueron cazados.

Eso sí, la fuga también dejó otros nombres para el reconocimiento del público. Tito Hernández (Orgullo Paisa), pasando por su nativo Carmen de Viboral, aprovechó el paso por los caminos donde se crió para hacerse con la camiseta de líder de la montaña. El día fue rapidísimo: se llegó 15 minutos antes de lo previsto, a una velocidad de casi 48 kilómetros por hora.

La jornada que pintaba para el brillo de Sevilla devino en un embalaje difícil en el ingreso a La Ceja. Pero el local no pudo brillar ante la gente que lo vio crecer y desarrollarse como ciclista. Fernando Gaviria se sintió mal en la última vuelta, y en el regreso a meta decidió dejar las esperanzas del equipo UAE Emirates a su lanzador, Juan Sebastián Molano.

A pesar de los mejores intentos del corredor de Paipa, no pudo con el temible “wolfpack”. El Deceunink – Quick Step hizo todo el trabajo para asegurarse que la etapa llegara a Álvaro Hodeg. Y el sincelejano, con un movimiento muy agudo en medio de las curvas del remate, concretó su victoria. Segundo fue Martin Laas (Illuminate) y tercero Molano.

Cuatro camisetas para Hodeg

A pesar de la facilidad con la que se le vio ganador, Hodeg resaltó que tuvo dificultades, que no se vieron en la criticada transmisión por televisión. “El trabajo de todo el equipo fue crucial. Cuando se me dañó la bicicleta, Julian (Alaphilippe) estuvo conmigo para llevarme a meta. Y (Bob) Jungels controló el grupo en la persecución de los últimos 40 kilómetros”, resaltó.

Así, el sincelejano consiguió hacerse con el botín más grande de su corta carrera en el World Tour. Los 10 segundos de bonificación por la victoria le permitieron arrebatarle a Rigoberto Urán la camiseta naranja de líder. Además, consiguió el liderazgo de los puntos y de los jóvenes, y se hizo a la camiseta de ganador de etapa.

Las figuras llegaron sin problemas y se lucieron ante un público que celebró de manera masiva el paso del pelotón. Las imágenes de Carmen de Viboral y Rionegro recordaron las de las grandes vueltas en Europa. El público acompañó fervientemente a los corredores en las calles y carreteras de la jornada, aunque en esta zona han pasado en entrenamientos frecuentes durante las últimas semanas.

Lo que viene

La etapa 3 del Tour Colombia 2.1 tendrá un plato más fuerte, con el ascenso al alto del Nano. Una subida bastante interesante, con 5.5% de dificultad y 3.5 kilómetros, que los ciclistas deberán atravesar en cuatro oportunidades. Este circuito, en sentido inverso, se recorrió durante el Campeonato Mundial de Ciclismo 2015: Robinson Chalapud ganó y Rigoberto Urán fue cuarto.

El hecho de que la etapa tenga esta dificultad, la cual deberá ser pasada cuatro veces por el pelotón, hace de este jueves un día interesante. Pero el resto de la jornada tendrá mucho menos espacio para las emboscadas. Las vías amplias y casi planas favorecen la posibilidad de que todo se defna en embalaje, en el Complex Llanogrande.

¿Será tan sencillo? No necesariamente, aunque depende de cómo se plantee la carrera. Así lo ve Hodeg. “La etapa es muy dura, más de lo que se prevé. Me parece que la subida al Nano, si la hacen muy dura, no va a dejar que lleguen muchos corredores al sprint”, dijo en meta. De ser así, se prevé una gran jornada ciclística en los hermosos paisajes del oriente antioqueño.

Clasificación de la etapa

Álvaro Hodeg (Quick Step) 3:21:40 Martin Laas (Illuminate) mt Juan Sebastián Molano (Emirates) mt Mikhel Raim (Israel) mt Maxi Richeze (Quick Step) mt

9. Egan Bernal (Sky) mt

20. Miguel Ángel López (Astana) mt

23. Sergio Luis Henao (Emirates) mt

30. Nairo Quintana (Movistar) mt

31. Rigoberto Urán (Education First) mt

33. Chris Froome (Sky) mt

Clasificación general

Álvaro Hodeg (Quick Step) 3:36:43 Rigoberto Urán (Education First) a 0:02 Daniel Martínez (Education First) a 0:02 Lawson Craddock (Education First) a 0:02 Maxi Richeze (Quick Step) a 0:10

9. Egan Bernal (Sky) a 0:12

11. Chris Froome (Sky) a 0:12

13. Miguel Ángel López (Astana) a 0:24

18. Sergio Luis Henao (Emirates) a 0:37

26. Nairo Quintana (Movistar) a 0:46