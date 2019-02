Manchester City y Chelsea encienden los flashes en la Premier League

En la fecha 26 llega uno de los partidos más esperados no solo en territorio inglés, sino a nivel mundial. Eso sí, las realidades son totalmente diferentes. Por un lado, los cityzens esperan continuar en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que los blues no quieren ceder más terreno. (Encuentre más abajo el link para Ver Manchester City VS Chelsea EN VIVO ONLINE GRATIS)

El dato que hace llamativo dicho compromiso gira en torno a las estadísticas de sus últimos enfrentamientos. Y es que, desde que Pep Guardiola tomó las riendas del Manchester City, el Chelsea ha sido el único con la jerarquía de vencerlo en tres oportunidades. De hecho, así sucedió en la primera vuelta de la actual liga.

Cabe resaltar que los dirigidos por Maurizio Sarri, si bien tienen la mente en este crucial compromiso, no pueden dejar de lado el jugo de ida ante Malmo por Europa League. Caso contrario ocurre, con los de Guardiola. Gracias a la programación, su duelo por Champions League contra Schalke 04 se llevará a cabo el 20 de febrero.

No obstante, más allá de lo que se avecina, este enfrentamiento por Premier League definirá el rumbo de ambos. Razón por la cual, deberán dar lo mejor de sí en la cancha. Además, las ligas están entrando en su recta final y sumar puntos es, más que necesario, una obligación.

Ver Manchester City VS Chelsea EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 10 de febrero

Hora: 11:00 am

Canal 1: ESPN2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link 1: (Haga clic acá para ver seguir el partido online)