¡A por el Mundial! Colombia se juega la vida ante Uruguay en el Sudamericano Sub-20

Complicado inicio de torneo para el combinado patrio. Los resultados en primera instancia no fueron los mejores. Un empate ante Brasil y las derrotas frente a Argentina y Ecuador lo demuestran. Sin embargo, se repusieron, levantaron cabeza y la ilusión aún está viva. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Colombia VS Uruguay Sub 20 EN VIVO ONLINE)

El principal problema que padecieron a lo largo del certamen fue la mala definición. Y es que, en siete compromisos tan solo marcaron dos goles. No obstante, en la última jornada el panorama mejoró. Andrés Reyes e Iván Angulo pusieron punto final a la maldición y le dieron la victoria a la Tricolor por 2-0 sobre Venezuela.

Es así como, tras dicho triunfo, los dirigidos por Arturo Reyes dependen de sí. En caso de vencer a los charrúas, no solo se asegurarán un cupo al Mundial de Polonia, sino que además se adjudicarán una plaza para los Juegos Panamericanos 2019.

Ver Gratis Colombia VS Uruguay Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 7 de febrero

Hora: 5:50 pm

Canal: Gol Caracol (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver la señal online)

Complicado inicio de torneo para el combinado patrio. Los resultados en primera instancia no fueron los mejores. Un empate ante Brasil y las derrotas frente a Argentina y Ecuador lo demuestran. Sin embargo, se repusieron, levantaron cabeza y la ilusión aún está viva.

El principal problema que padecieron a lo largo del certamen fue la mala definición. Y es que, en siete compromisos tan solo marcaron dos goles. No obstante, en la última jornada el panorama mejoró. Andrés Reyes e Iván Angulo pusieron punto final a la maldición y le dieron la victoria a la Tricolor por 2-0 sobre Venezuela.

Es así como, tras dicho triunfo, los dirigidos por Arturo Reyes dependen de sí. En caso de vencer a los charrúas, no solo se asegurarán un cupo al Mundial de Polonia, sino que además se adjudicarán una plaza para los Juegos Panamericanos 2019.