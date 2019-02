Tras lo sucedido en Copa del Rey, Barcelona quiere levantar cabeza ante Athletic Bilbao

Los números del conjunto culé en La Liga son maravillosos. Basta con ver su ubicación en la tabla. Actualmente son primeros con 50 puntos, producto de 15 victorias, cinco empates y dos derrotas. De igual manera, su más cercano perseguidor (Atlético de Madrid) está seis unidades. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Athletic de Bilbao VS Barcelona EN VIVO ONLINE)

Sin embargo, las noticias en la reciente semana no fueron las mejores. Contra todo pronóstico igualaron dos partidos consecutivos en casa. En primera instancia, quedaron 2-2 frente al Valencia y posteriormente, finalizaron 1-1 ante Real Madrid. En dicho ‘Clásico’, las alarmas se prendieron por el regular rendimiento del equipo.

Sin embargo, no fue lo único que preocupó. Se conoció que Messi no participó de la sesión de entrenamiento y es probable que no esté ante el Bilbao. Razón por la cual, el director técnico, Ernesto Valverde, se verá en el obligación de buscar nuevas alternativas de cara a lo que se viene.

De igual manera, el club informó que el mediocampista, Arthur Melo, sufrió una delicada lesión. El brasileño padece una molestia en su femoral de la pierna izquierda y deberá ausentarse de las canchas por aproximadamente cuatro semanas.

Ver Gratis Athletic de Bilbao VS Barcelona EN VIVO ONLINE

Día: 10 de febrero

Hora: 2:45 pm

Canal: ESPN2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)