¡Sin margen de error! Brasil se juega la vida contra Ecuador en el Sudamericano Sub-20

El Sudamericano Sub-20 2019 es testigo de una de las escuadras juveniles de menor nivel en la historia de Brasil. A excepción del guardameta, Phelipe Alves, y el mediocampista, Marcos Antonio, lo expuesto por todos y cada uno de los jugadores preocupa. Incluso su figura, Rodrygo, no ha demostrado estar a la altura. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Ecuador VS Brasil Sub 20 EN VIVO ONLINE)

Dicho mal momento se ve reflejado en ser últimos en la tabla de posiciones. Por eso, para mantener viva la ilusión de hacerse con un cupo a la cita orbital, la Canarinha deberá vencer sí o sí a la siempre complicada, Ecuador. Eso sí, la tarea no será nada fácil. De hecho, deberán exponer un altísimo nivel.

Al frente estará la Tricolor. En lo que va del campeonato solo tropezaron dos veces. Lo particular del caso es que ambas fueron justamente ante Uruguay. Sin embargo, más allá de los resultados, lo que llama la atención es el alto nivel de juego. No en vano, gracias a su funcionamiento, son considerados como la selección más sólida.

Ver Gratis Ecuador VS Brasil Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 7 de febrero

Hora: 5:50 pm

Canal: Caracol HD2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver la señal online)