El pasado miércoles 6 de febrero lo ojos del mundo se centraron en un solo punto y no era para menos. Barcelona y Real Madrid midieron fuerzas en el Camp Nou. Recordemos que dicho enfrentamiento fue válido por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

La atención se depositó en territorio español. Sin embargo, el partido dejó muchas dudas. A pesar de que se esperaba un compromiso vibrante, vertiginoso y con buen nivel, la fuerza y juego fuerte fueron los más participes. Eso sí, la llave quedó abierta, ya que el resultado fue un empate 1-1.

Lo cierto es que, uno de los hechos que llamó la atención se presentó en el programa ‘Saque Largo’. Allí, Juan Felipe Cadavid afirmó que más allá de las ausencias le sigue pareciendo el partido más interesante a nivel mundial, a lo que Jorge Bolaño se opuso. Incluso Steven Arce, en tono de broma, le dijo “pero vaya a ver si Junior juega, a ver si se va por tinto”. De manera inmediata, el exfutbolista respondió y afirmó lo siguiente:

“Sí me fui por tinto con este partido. Es que esta vez no es la misma calidad […] Hoy es mejor el Junior que esos dos que están jugando. Si quieres te saco una jugada o es que acaso tú viste alguna jugada. Es que tú ni partidos ves. Mejor no me vuelvan a preguntar más nada. Entonces tú que estás viendo el partido, ¿Junior no está jugando mejor que esos dos?"

Como era de esperarse, las reacciones por parte de los televidentes llovieron. Eso sí, muy pocos por no decir ‘nadie’ defendieron la postura de Bolaño.

También le puede interesar: