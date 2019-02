Confirman que el cuerpo rescatado en el mar sí es Emiliano Sala

Medios franceses e ingleses registran la peor noticia. El cuerpo sustraído del fondo del Canal de La Mancha sí pertenece a Emiliano Sala.

Así lo confirmó la Policía de Dorset, localidad donde se hizo el peritaje de los restos extraídos.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

— Dorset Police (@dorsetpolice) February 7, 2019