¡Le cantaron la tabla a Carlos Antonio Vélez con Arturo Reyes de testigo!

El fútbol es de pasiones. Un resultado puede hacer exacerbar los ánimos, incluso entre los mejores amigos. Pasó esta mañana provocando una fricción entre Carlos Antonio Vélez y Henry 'el Bocha' Jiménez, dos compañeros de vieja data.

Analizando el pésimo presente de la Selección Colombia en el Sudamericano sub 20, llamaron a Arturo Reyes. El entrenador de la Tricolor juvenil se sometió a un cuestionario, dando explicaciones de lo que parece un fracaso en Chile.

Entre otras cosas reclamó para que vuelva la norma sub 20 en el fútbol colombiano. Asimismo respaldó a sus jugadores y a la selección que hizo para citarlos.

En ese momento, los ánimos en el programa 'Planeta fútbol' se pusieron caldeados. El 'Bocha' vio un partido muy favorable a Ecuador, con baile incluido. Mientras tanto, Carlos Antonio expresó que notó un buen partido de Colombia, maniatando a su rival en todo momento.

Ahí estalló todo.

Le cantaron la tabla a Carlos Antonio Vélez

Jiménez no soportó que Vélez creyera que su opinión faltara a la verdad y se descargó. Entre las cosas más fuertes que dijo, en medio de un rifirrafe, se destacó esto:

"Anoche futbolísticamente fuimos muy inferiores a Ecuador. Si esta opinión que estoy dando es desacertada, no aprendí nada en 40 años de ver fútbol. No ustedes (A Vélez y a Guillermo Arango), porque ustedes sí saben de esto. Usted cree que lo que usted dice es así y punto (a Vélez). Y no es así. Los otros también conocemos las cosas un poquito".

Ante la opinión, tajante y con algo de sarcasmo, Vélez replicó cosas tales como:

"En el partido que usted vio Ecuador fue superior. En el partido que yo vi a Ecuador no lo dejamos jugar bien. ¡Qué voy a saber yo tanto! Esto no es de saber o no saber, es de mirar las cosas como se dieron. Usted no puede llevar una discusión futbolística a ese extremo. Yo de todas maneras pienso que Ecuador no jugó bien por culpa nuestra. Si esa es su manera de ver el fútbol, me parece correcto. No necesita usted ofenderme. Es que yo entiendo cuando me dicen las cosas de manera peyorativa y cuando me la dicen de otra manera. No necesita valorizarme o desvalorizarme. Me ofendió. Yo no estoy de acuerdo con lo de anoche. Me parece hiperbólico y absurdo lo dicho (por Jiménez), pero es una opinión mía nada más. Y no tiene por qué descalificarme porque yo vi un partido distinto. Las opiniones no se confrontan así, se confrontan con razones. No voy a aceptar que digan que anoche a Colombia lo bailaron y no necesita usted descalificarme".

Todo se produjo con Reyes al aire. Luego le hicieron un par de preguntas más y lo despidieron. ¿Se dañó la amistad de más de 40 años?