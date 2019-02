Donde nacen las estrellas. Es uno de los lemas del Torneo Sudamericano Sub 20, que en esta edición se disputa en Chile. Sin embargo, todo hace presumir que del vigente certamen serán pocas las figuras que luego se destaquen en el ámbito internacional.

A falta de dos jornadas para que culmine el hexagonal final, el campeonato se destaca por la irregularidad y por la ausencia de talento en la mayoría de selecciones.

Algunos jugadores se destacan más allá de lo parejo por lo bajo. Es el caso de los atacantes de Ecuador, Jordan Rezabala y Leonardo Campana; el atacante argentino Adolfo Gaich; el venezolano Jan Hurtado; el colombiano Carlos Cuesta; o el portero brasileño Phelipe. Sin embargo, los tiempos de grandes presentaciones como la de Neymar, Radamel Falcao, Hugo Rodallega o Leo Messi, ya parecen cosa del pasado.

¿Qué sucede para que el nivel del sudamericano sub 20 no sea lo que un día fue? Varios factores influyen en la decadencia de un torneo que no pasará a la historia por su excelencia.

Las razones por las que estamos viendo el peor sub 20 en años

Horarios de los partidos y exigencia física de los jugadores

Juventud, divino tesoro. Sin embargo, parece que a la organización en esta ocasión se le fue la mano con la exigencia para con los muchachos.

Durante la primera ronda los hizo jugar cada dos días, algo que no es inusual en esta categoría. Sin embargo, a la hora en la que fueron programados sí tiene a los planteles agotados. En uno de los veranos chilenos más calurosos, los partidos se disputaron a pleno sol, a las 5:15 y a las 7:30 de la tarde. Incluso, el entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, se quejó del inhumano horario. El argentino tiene jugadores de su plantel cedidos al sudamericano.

“No puedo creer que jueguen cada dos días. Yo agarraría a todos los entrenadores para que no jueguen más el campeonato. El reglamento y las leyes lo ponen gente que está en una oficina y no suman ni un minuto en un campo de juego”, aseguró Heinze.

Ausencias de jugadores que actúan en el fútbol europeo

En 2005, cuando el Torneo Sudamericano se disputó en Colombia, la bisagra la puso el caso Leo Messi, juvenil entonces del Barcelona. El equipo blaugrana se negó hasta último momento a ceder a su jóven crack. Sin embargo, la gestión de Julio Grondona consiguió que al final la ‘Pulga’ jugara en tierras cafeteras.

No obstante, a partir de allí cada vez fue más difícil que jugadores de Europa vinieran a disputar un torneo que encima se realiza en medio de la temporada del Viejo Continente. Colombia es una de las selecciones que sufre esta negativa, con la ausencia de sus figuras Juan Camilo Hernández, actuando en el Huesca cedido por el Watford; y Luis Sinisterra, quien milita en el Feyenoord de Holanda.

Otras ausencias de peso son la del brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., así como del argentino Ezequiel Barco (Atlanta United) y el ecuatoriano del Real Valladolid, Stiven Plaza.

Poco rodaje a jóvenes en campeonatos locales

Ecuador y Venezuela son las grandes revelaciones del torneo. Ellos no sufren el mal de los otros equipos, quienes tienen jóvenes con pocos minutos en el fútbol profesional. Sus ligas mantienen la norma que en un tiempo se impuso en Colombia, que obligaba a los clubes a poner a los sub 20. Las otras selecciones, bien o mal, no tienen un bagaje de minutos en su plantilla, salvo contados jugadores como Rodrygo, Carlos Cuesta, o Thiago Almada, en Argentina.