¡A todo o nada! Contra Ecuador, La Tricolor se juega su última carta en el Sub-20

Complicado inicio del hexagonal final para la Selección Colombia. Hasta el momento no saben lo que es ganar en esta fase, ya que empataron 0-0 frente a Brasil y cayeron 0-1 ante Argentina. Razón por la cual, teniendo en cuenta que solo restan tres jornadas, imponerse sobre Ecuador será una obligación. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Colombia VS Ecuador Sub 20 EN VIVO ONLINE)

La falta de gol y mala toma de decisiones en los metros finales le pasan factura al combinado patrio. En lo que van del certamen, tan solo han anotado dos goles. El primero de ellos fue obra de Iván Angulo (mediocampista), mientras que el segundo lo hizo Carlos Cuesta (central), demostrando la poca efectividad de los delanteros.

Arturo Reyes ha probado diferentes variantes en el frente de ataque. Rivaldo Correa, Jader Valencia, José Enamorado y Andrés Ortiz tuvieron la oportunidad de consagrarse como los referentes de área. Sin embargo, ninguno estuvo a la altura.

Lo cierto es que, en esta ocasión, la Tricolor no tiene margen de error. Para continuar en carrera y mantener viva la ilusión de hacerse con un cupo para el Mundial Sub-20 que se disputará en Polonia, deberá sumar los tres puntos. Para ello, los atacantes tendrán la obligación de anotar y aprovechar cuanta ocasión de peligro se genere.

La situación no será nada fácil, pero tampoco imposible. Y es que, al frente estará Ecuador. Los dirigidos por Jorge Célico, a pesar de la derrota sufrida contra Uruguay en la fecha pasada, son considerados la mejor selección del certamen. El equilibrio y orden táctico expuestos en cada una de sus líneas, llaman la atención. Por eso, estar atentos para evitar sorpresas , será crucial.

Ver Gratis Colombia VS Ecuador Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 4 de febrero

Hora: 5:50 pm

Canal: Caracol Televisión / Gol Caracol (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver la señal online)