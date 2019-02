¡Atención! Encuentran un cuerpo entre los escombros del avión en el que viajaba Emiliano Sala

Un vídeo de los escombros del avión privado en el que viajaba el futbolista argentino muestra a un “ocupante visible”. Así lo informó el Departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB).

Los restos de la avioneta fueron hallados este domingo en el fondo del Canal de la Mancha. Los encargados de dicho descubrimiento fue una empresa privada contratada por la familia de Sala. Y es que, tomaron tal medida co el fin de continuar con la búsqueda del deportista y el piloto. Recordemos que ellos desaparecieron desde el pasado 21 de enero.

Ambos viajaban en el Piper PA-46 Malibú, que se perdió de los radares cuando se desplazaba entre Nantes (Francia) y Cardiff (Gales).

En un comunicado, AAIB señaló que “trágicamente, en el vídeo es visible un ocupante entre los restos”. De igual manera, explicó que ahora están “considerando los siguientes pasos a seguir con los familiares del piloto, el pasajero y la policía”.

Además, el departamento adelantó que tiene previsto publicar un informe provisional cuando se cumpla un mes del accidente.

El oceanógrafo David Mearns fue quien confirmó el hallazgo del Morven y puntualizó que el Geo Ocean III será el que se encargará de iniciar hoy la investigación de los restos del avión.

The @aaibgovuk have confirmed that tragically a person is visible in the underwater footage of the aircraft #emilianosala and pilot Dave Ibbotson were on. They are now considering the next step. pic.twitter.com/PCdtJrYAtT

— Fran Le Noury (@franlenoury) February 4, 2019