Show del Medio Tiempo del Súper Bowl: Maroon 5, En Vivo Online

Llegó el domingo que todos los aficionados del fútbol americano esperan. El Súper Bowl, o Súper Tazón en español, reúne a las familias al frente del televisor para ver a dos equipos batirse por el trofeo. El link para Ver Gratis Maroon 5 en el Super Bowl EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo.

En esta ocasión, los contendores son los míticos Patriotas de Nueva Inglaterra frente a los Carneros de Los Ángeles. El duelo será en el estadio de los Halcones de Atlanta, en el estado de Georgia.

Sin embargo, los mariscales de campo, receptores y corredores, no son la única atracción del Súper Bowl. Muchos esperan la final de la NFL solo por ver el show del medio tiempo.

Imperdible aquella presentación de Michael Jackson en 1993, o la vez en la que Justin Timberlake y Janet Jackson dieron mucho de qué hablar.

O las más actuales, que hablan de grandes presentaciones de Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry y Lady Gaga. En el Súper Bowl también hubo espacios para grupos legendarios. Presentaciones de U2, The Who, The Rolling Stones, o Red Hot Chilli Peppers son inolvidables.

Para esta ocasión, el encargado de emocionar a los espectadores en el medio tiempo es Maroon 5. ¿Cómo lo hará? Es algo que se sabrá una vez terminen su presentación.

Ver Gratis Maroon 5 en el Super Bowl EN VIVO ONLINE

Día: 3 de febrero

Hora: cerca de las 8:00pm

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)