Santiago Giraldo y Elias Ymer abren la serie entre Colombia y Suecia en Copa Davis

No hay vuelta atrás. Es ahora o nunca. El equipo colombiano de tenis está frente a una oportunidad única. En el Palacio de los Deportes buscarán hacerse, por primera vez en su historia, con un cupo para la fase final de la Copa Davis, que se llevará a cabo en Madrid entre el 16 y 24 de noviembre. (El link para Ver serie Colombia VS Suecia partido 1 Gratis EN VIVO ONLINE Copa Davis lo encuentra más abajo)

Sin embargo, no es momento de anticiparse a los hechos. En primera instancia, los cafeteros deberán superar al conjunto sueco, que si bien no cuenta con una gran figura entre sus filas, no le hará la tarea fácil al combinado patrio. Razón por la que, para evitar sorpresas, el apoyo de la hinchada será crucial, sacando provecho de la localía.

El primero en saltar a la cancha será Santiago Giraldo. Actualmente, no atraviesa por su mejore momento. De hecho, su ranking actual es el puesto 251. Aunque cabe resaltar que es el colombiano con mejor ubicación en la historia. En 2014, el risaraldense ocupó el número 28.

Al frente tendrá a un duro contrincante. Elias Ymer, con tan solo 22 años, es considerado la carta más importante del conjunto europeo. Por eso, no dudará un segundo en dar lo mejor de sí y pelear hasta la última pelota. Y es que, asegurarse el primer punto marca el camino de la serie.

Ver serie Colombia VS Suecia partido 1 Gratis EN VIVO ONLINE Copa Davis

Día: 1 de febrero

Hora: 4:00 pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Gamecast Copa Davis Colombia VS Suecia (Haga clic acá para ver la señal online)