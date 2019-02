Colombia vs Argentina: ambos necesitan ganar

Torneos Sudamericanos Sub 20 buenos eran los de antes. Aquellos en los que brillaban jugadores como Carlos Valderrama, Falcao, Leo Messi o Neymar. En el que se está disputando el nivel es paupérrimo, salvo por dos o tres equipos. El link para Ver Gratis Colombia vs Argentina sub 20 EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo.

Lo que más preocupa es la falta de talento. Cierto que algunos juveniles que destacan en Europa no están presente. Es el caso de Vinicius Jr, en Brasil; o Juan Camilo Hernández, el 'Cucho', en Colombia. Sus clubes no lo cedieron y así el torneo se resiente.

Por ese motivo, el Sudamericano Sub 20 pasará a la historia (de no mejorar) como el de peor promedio goleador. En este momento, el promedio de anotaciones es de 1,65 por partido, el más bajo de la historia.

Hasta este, el promedio goleador más bajo de todos fue el que se realizó en Colombia, en 1992. Allí, la cifra porcentual fue de 1,78 por partido.

Sin embargo, en la edición que ganó Brasil en nuestro país, solo participaron ocho selecciones. Argentina no estuvo por sanción, mientras que Venezuela no asistió.

El otro torneo de menor promedio goleador también fue en Colombia, en 1964. Allí, el promedio llegó a 1,90 por partido.

Ver Gratis Colombia vs Argentina sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 1 de febrero

Hora: 3:30 pm

Canal: Caracol HD (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)