Colombia y Argentina abren la segunda jornada del hexagonal sub 20

Partidazo en Rancagua. Colombia y Argentina siempre será sinónimo de buen fútbol y esta no es la excepción. La Tricolor empezó el hexagonal con un empate y ahora es el momento de ganar, ante la Albiceleste. El link para Ver Colombia vs Argentina Sub 20 Gratis EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo.

Aunque no llegaron al gol, Arturo Reyes devuelve la confianza a los que enfrentaron a Brasil. Más allá de las críticas, el ataque volverá a ser conformado por José Enamorado en izquierda, Jeison Tolosa de 10 e Iván Angulo por derecha. Adelante, el centro delantero será Dilan Ortiz, quien actúa en el Real Cartagena.

En Argentina destaca el delantero Maxi Romero. También el central Leonardo Balerdi, vendido al Borussia Dortmund hace poco. Otro a tener en cuenta es Gonzalo Maroni, un volante ofensivo de Talleres.

Ver Colombia vs Argentina Sub 20 Gratis EN VIVO ONLINE

Día: 1 de febrero

Hora: 3:30 pm

Canal: Caracol HD (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

Esta tarde cueste lo que cueste. Colombia se mide ante Argentina, dos selecciones complicadas en lo que va del campeonato. La Tricolor es el conjunto menos eficaz de los que quedan en competencia. Mientras tanto, la Albiceleste obtuvo con angustia los puntos que consiguió y sin convencer.

