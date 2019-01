Millonarios, con varias novedades, visita al Once Caldas

Difícil prueba para el conjunto albiazul. Después de dar el golpe en condición de visitante contra Envigado, esperan repetir la hazaña. Ahora, viajarán al estadio Palogrande para imponerse sobre el blanco blanco. Eso sí, la tarea no será nada fácil. Sin embargo, de seguro, darán lo mejor de sí para hacerse con los tres puntos. (El link para Ver Gratis Once Caldas VS Millonarios Liga Águila EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

A pesar de la victoria en la primera fecha, Jorge Luis Pinto realizó unas cuantas variantes en la convocatoria. Las lesiones de César Carrillo, Cristian Marrugo y Roberto Ovelar, sumado a las bajas por decisión técnica de Bréiner Paz y Omar Bertel, abrieron las puertas a varios hombres. Matías de los Santos, Felipe Román, Juan Guillermo Domínguez, Óscar Barreto y Eliser Quiñones recibieron su primer llamado y quizá tengan algunos minutos en cancha.

Asimismo, el delantero Fabián González Lasso, reemplazo de Ayron del Valle, de seguro será titular. Razón por la cual, deberá despejar las dudas que dejó en su debut e inflar las redes. Y es que, una de las principales falencias del equipo capitalino es la falta de definición. No obstante, al parecer encontraron en Juan David Pérez una solución, más allá de que no sea su principal función.

En esta ocasión tendrán al frente a los dirigidos por Hubert Bodhert, quienes se presentarán ante su afición. Por eso, subir el nivel tras lo expuesto contra Atlético Nacional será una obligación. Allí, en el estadio Palogrande, anhelan ganar, gustar y por qué no golear.

Ver Gratis Once Caldas VS Millonarios Liga Águila EN VIVO ONLINE

Día: 31 de enero

Hora: 6:00 pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)