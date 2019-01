Los ‘ases’ de Colombia en la Copa Davis | Entrevista con Juan Sebastián Cabal y Robert Farah

El Palacio de los Deportes abre sus puertas para recibir a la selección Colombia de tenis. Allí, con el apoyo de la hinchada, dejarán hasta la última gota de sudor y no es para menos, porque está en juego el acceso al Grupo Mundial de la Copa Davis. Por eso, nuestra carta más importante en esta serie (Juan Sebastián Cabal y Robert Farah) asumirá su rol y comandará al equipo camino a la gloria.

La tarea no será nada fácil y de ello son conscientes. Y es que en este campeonato no hay ranking que valga. Más allá de ser considerados como unos de los mejores doblistas del mundo, en Copa Davis la mejor arma es el amor por la camiseta y el honor de dejar en alto el nombre del país, razón por la cual se debe estar concentrado y no dar espacio a posibles sorpresas.

Atrás quedó el Australian Open, ahora el reto para la pareja del combinado patrio está en la Copa Davis. Por eso, en un mano a mano con PUBLIMETRO, se refirieron a la altura de Bogotá, la cancha en la que jugarán, la nueva generación que dice ‘presente’ y mucho más.

¿Qué impresiones les dejó la cancha tras los primeros entrenamientos?

Robert Farah: La cancha está muy bien hecha, está lenta y jugable. La pelota pica bien y el estadio también está muy lindo.

Juan Sebastián Cabal: Una cancha muy bonita, con un ambiente único. El Palacio de los Deportes quedó espectacular y la cancha está en óptimas condiciones. Así que muy contento de que se haya construido ahí y esté bien para un evento como este tan importante.

Teniendo en cuenta que la preparación de los tenistas es ajena a la altura y la mayoría de los torneos se desarrollan en otras condiciones, ¿este factor jugará a favor, en contra o llegan ambos equipos en igualdad de condiciones?

RF: La altura es algo que a todos nos va a tocar manejarlo y acostumbrarnos. Ojalá seamos nosotros los que nos acostumbremos lo antes posible.

JSC: Va a ser duro para ambos, no lo voy a negar. Prácticamente no competimos, o mejor casi nunca, en estas condiciones durante el año, pero nosotros escogimos esa sede porque hemos competido más que ellos bajo esas características. Sabemos qué esperar, hemos jugado muchas Copas Davis en esas condiciones. En cambio ellos, creo que va a ser la primera vez que jugarán en la altura. Por ese factor fue que la elegimos y esperamos haber elegido bien.

Al jugar en la altura, ¿existe una preparación diferente?

RF: No, todo se mantiene común y corriente. Se siguen entrenando la mismas horas diarias. Lo único es que ajustas un poco la tensión de la raqueta porque así se siente mejor el impacto de la misma.

¿Consideran que, en caso de clasificar, el nuevo sistema de Copa Davis es muy desgastante para el jugador por la seguidilla de partidos que deberán afrontar en pocos días?

RF: Por ahora centrarnos aquí. Venimos con mucha ilusión de poder ganar y llegar a Madrid. Después de que lo consigamos, ahí sí pensaremos en eso. En la vida toca ir paso a paso. Si uno se pone a pensar en todo lo que tiene que afrontar de aquí a allá, se muere de la ansiedad. Ahorita, a centrarnos acá, trabajar fuerte, pasarla rico con el equipo, estar unidos y competir lo mejor posible.

¿Creen que esta nueva generación (Daniel Galán y Alejandro González) hará historia y superará lo hecho por Alejandro Falla y Santiago Giraldo?

RF: Lo que hicieron Santi y Falla fue abrir las puertas a muchos más tenistas para lograr lo que ellos hicieron. Lo que está haciendo Falla ahora es entrenar a María Camila Osorio y es muy bueno. Además, le está mostrando el camino. Para mí, lo que hicieron ellos es increíble. Tener a Santi como 28 del mundo, a Falla como 54, no es para nada fácil. La gente lo ve como un logro normal, pero básicamente ellos no están en el día a día, no viven lo que uno vive, no ven cómo la gente se prepara y el nivel que existe en el ATP para llegar a esas instancias. Uno sabe de dónde viene, sabemos cómo nos preparamos y cómo se hicieron las cosas en Colombia. Por eso, llegar a eso, de mi parte llueven solo palabras de halago. Claramente la empresa privada (Colsanitas) hizo un gran papel en eso.

¿La localía jugará un papel fundamental? ¿Podemos decir que será un jugador más?

JSC: La localía es importantísima. El público, el ambiente, que haya una fiesta única y que todo sea espectacular dentro del Palacio de los Deportes será primordial. Debemos responder y ganar tres de cinco. Eso es lo más importante también. Cuando lleguemos al tercer punto es que ganamos.

