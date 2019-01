¡Súper Qatar! Nuestro rival en la Copa América es finalista de la Copa Asia

La selección de fútbol de Catar, dirigida por el español Félix Sánchez Bas, hizo historia este martes tras derrotar a la anfitriona de la Copa de Asia, Emiratos Árabes Unidos, por 4-0, y se clasificó para la final del torneo en la que se medirá a Japón.

El combinado catarí se impuso en un partido en el que demostró llegar en mejor forma física que su rival y ya en la primera mitad logró una ventaja tranquilizadora para el resto del partido.

El primer gol llegó gracias a un disparo desde fuera del área de Boualem Khoukhi, en el minuto 22, al que el portero emiratí Khalid Essa Bilal Saeed midió mal y el balón se le coló por debajo de los brazos.

El 2-0 llegó también con un disparo lejano, pero en esta ocasión fue con una gran conducción por banda izquierda de Ali Almoez en el 37 que definió potente al palo largo ante el que en esta ocasión nada pudo hacer el portero de Emiratos Árabes Unidos.

La anfitriona intentó reaccionar en la segunda parte haciéndose con el control del balón, pero no logró reducir distancias en el marcador y fue el capitán de Catar, Hasan Al Haydos, el que aprovechó un despiste de la defensa en el minuto 80 para poner el 3-0 definitivo en el luminoso.

Con todo decidido y ya en el descuento, el jugador de Emiratos Árabes Unidos Ismail Ahmed fue expulsado por un codazo, previa consulta con el sistema de videoarbitraje (VAR), y Hamid Ismaeil anotó el 4-0 definitivo con el que finalizó el partido.

Con este resultado, Catar continúa con su impecable torneo en el que ha logrado 16 goles a favor y ninguno en contra.

La selección dirigida por Félix Sánchez Bas se enfrentará a Japón, que eliminó a Irán (0-3), en la final de la Copa Asia que se disputa el próximo viernes en el estadio Zayed Sports City de Abu Dabi.

Con información de EFE.

1.0: Boualem Khouki.

2-0: Almoez Ali

WHAT A GOOOALLL !

Almoez Ali scores the second goal for #Qatar#Qatar leads 2-0 at Half Time #قطر_الإمارات #qatarvsuae pic.twitter.com/gzxNSWpJCt

