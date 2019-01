¡Llegó el momento! Irán perdió y Queiroz ya está disponible para asumir la Tricolor

El camino de la selección de Irán en la Copa de Asia de Emiratos Árabes Unidos llegó a su fin. El conjunto que dirige Carlos Queiroz cayó en semifinales 3-0 ante Japón, culminando así el vínculo contractual con los persas.

Aunque el contrato sigue vigente, el acuerdo entre el portugués y la federación de Irán es cada uno seguir su camino por aparte. Los senderos de Queiroz lo llevan a Colombia, donde se dice asumirá en febrero.

La Federación Colombiana de Fútbol respetó a Queiroz en la competencia continental. Ahora que se acabó, los planes de Ramón Jesurún son de viajar y concretar la negociación.

Irán llegó a semifinales como favorita ante una Japón que despertó el día indicado. Los del lejano oriente fueron aplicados y lo ganaron con velocidad, con dos tantos de Yuya Osako y uno más de Genki Haraguchi.

Los persas tuvieron su peor presentación, pese a tener la posesión de la pelota más que su rival.

Hasta semifinales, Irán llegó invicta, ganando cuatro partidos y empatando un único encuentro.

Ahora, Japón esperará en la gran final al vencedor entre el local Emiratos y Catar. Los segundos serán rivales de Colombia en la Copa América, en el grupo B. Además, dieron el gran golpe de la competencia, al eliminar a Corea del Sur.

Mientras tanto, Queiroz, ya quedó en condiciones de recibir a Jesurún y compañía. Y firmar.

Video de los goles de Irán vs Japón

Japan are in the #AsianCup2019 final! 🙌 pic.twitter.com/1PsxiGNit2

— Goal (@goal) January 28, 2019