¡Ofrecen interesante amistoso a Colombia como preparación para la Copa América!

Atrás quedó lo acontecido en el Mundial de Rusia 2018. Razón por la cual, es momento de levantar cabeza y prepararse de cara a lo que se viene. Y es que, la Copa América está cada vez más cerca de iniciar. De hecho, el pasado 24 de enero se realizó el sorteo del torneo. Allí, la Tricolor compartirá el Grupo B junto a Argentina, Paraguay y Catar.

Lo cierto es que, teniendo en cuenta que resta poco tiempo para el comienzo del torneo de selecciones más antiguo del mundo, el combinado patrio disputará alguno amistosos previo al campeonato. En primera instancia, se confirmó que chocarán contra Japón el próximo 22 de marzo. Así lo anunciaron ambas federaciones.

No obstante, un solo encuentro no será suficiente. Los rumores giran en torno a un posible duelo frente a México o Perú, el 26 de marzo. Eso sí, hasta ahora no se confirma. Sin embargo, según informó la cuenta oficial de Twitter del programa ‘El VBar’, habría un interés de los incas, pero para jugar en mayo.

“El VBarCaracol pudo confirmar que a la Federación Colombiana de Fútbol fue ofrecido un partido amistoso frente a la Selección de Perú, como preparación para la Copa América de Brasil. El partido inicialmente se haría en el mes de Mayo en suelo peruano”

