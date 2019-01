Maravilloso gesto de Mbappé con la familia de Sala para continuar con su búsqueda

Conmoción en el mundo del fútbol. Lo que era un hecho histórico, terminó en tragedia. El jugador Emanuel Sala fichó con el Cardiff, convirtiéndose en la transferencia más costosa en la historia del club. Sin embargo, cuando se dirigía de Nantes a su nuevo equipo, el avión en el que viajaba desapareció. A partir de ahí inició una búsqueda insaciable por encontrar al futbolista, pero los resultados no fueron los mejores.

Días después de varios intensos días de búsqueda, las autoridades desistieron. No obstante, la familia no se dio por vencida. Razón por la cual, tomaron la decisión de reunir una alta suma de dinero con el fin de continuar con la búsqueda. Eso sí para ello, era necesario recolectar un total 300.000 euros, suma de dinero bastante considerable y no tan fácil de alcanzar.

A través de la plataforma ‘Go Fund Me’ se realizó la colecta. Lo cierto es que para sorpresa de muchos, la sociedad se solidarizó y la meta se alcanzó. De hecho, se sobrepasó en poco más de 45.000 euros. Fue así como, se conoció que el hombre que más donó fue Kylian Mbappé. El futbolista del PSG aportó un total de 30.000 euros a la campaña. Asimismo, Adrien Rabiot también dijo presente con 25.000.

